Nodal publica foto de su familia y confirma lo peor

Aunque no se confirma el distanciamiento, cada vez existen más pruebas (o eso argumentan en redes sociales) de los problemas que existen entre Christian Nodal y sus padres. En una nueva publicación emitida en las aún solitarias redes del Forajido, compartió una foto donde salen sus abuelos maternos… sin rastro alguno de sus figuras paternas.

"¡Es una trepadora social!”, Carmen arremete contra Claudia por no subir a Lula al balcón en MasterChef 24/7

¿Qué subió Christian Nodal a sus redes sociales?

Recordando que El Forajido básicamente anunció una nueva etapa en su carrera al borrar todas sus fotos de redes sociales, hizo eco una publicación realizada hace unas horas. Allí compartió en sus historias de Instagram una fotografía con sus abuelos, quienes se identifican como padres de Cristy Nodal.

Don Ramón y Doña Mela son figuras que el sonorense ha presumido como elementales en su vida desde pequeño. En el pasado, Nodal explicó que ellos le ayudaron a salir de situaciones sumamente complicadas. Además, el mensaje fue compartido con una canción de Ozzy Osbourne, que es un tema donde se habla de la intención de un hombre para salir de una vida de excesos y problemas.

Ante eso, por supuesto que se hizo eco de lo que se presume como un nuevo mensaje donde marca distancia con Jaime González y Cristy Nodal. Sus padres estarían envueltos en las problemáticas que se generaron en semanas pasadas donde El Forajido tuvo que pedir disculpas por el video de su canción, pues él no tiene control de su marca.

¿Por qué se dice que Nodal está peleado con sus padres?

Desde la unión en matrimonio efectuada por Christian y Ángela, se indica que existió mucho choque entre la familia Aguilar y la del sonorense. Los reportes de insiders aseguraban que hubo peleas, desacuerdos y un claro distanciamiento porque de cierta forma El Forajido se recargó en el apoyo personal y profesional que Pepe Aguilar le extendió tras hacerse parte de la familia.

Hoy se reporta que la marca de Christian Nodal se registró por su padre pero sin ofrecer alguna oportunidad de control por parte del nacido en Caborca. Mientras que incluso se ha dicho que el cantante de 27 años se percató de manejos cuestionables de lo que se refiere a su patrimonio.