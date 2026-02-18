Ella es la famosa que asegura es la primera Therian del espectáculo

En medio de la vorágine de los niños, adolescentes, jóvenes y hasta adultos que sienten una conexión con el espíritu animal, una artista de la farándula latinoamericana se autoproclamó la primera Therian. Esta es La Tigresa del Oriente y así construyó una historia con base en la no identificación de personalidad humana. Así ocurre esto en medio de un fenómeno viral que está causando múltiples opiniones.

Venga La Alegría | Programa 18 de febrero 2026 Parte 1 | Imelda Tuñón pide ayuda ante el ‘hate’, el grave estado de salud de Jeremy y mucho más

¿Quién es esta famosa que se nombró la primera Therian?

La situación ya escaló a niveles impensados, pues expertos han emitido sus posturas y las redes sociales han reaccionado de diversas formas. Además, las y los que se consideran de esta comunidad… aprovechan el apoyo y masificación de un fenómeno que incluso preocupa a algunas personas.

Pero para no quedarse fuera y aprovechar algo de lo que se habla a nivel mundial, La Tigresa del oriente hizo un video donde se proclamó la primera Therian, pues ella nació y se dio a conocer en redes sociales desde el 2009. Según el pequeño video que compartió en Instagram, indicó que ella seguramente sirvió de inspiración para las personas que hoy actúan como animales.

Este personaje es el de una mujer peruana, quien expuso una imagen de personalidad donde se le veía siempre maquillada al estilo de tigre. Parte de la explicación que dio el video, ella también entendió su personalidad alejada de la del ser humano y por ello aprovechó para decirse la pionera en el movimiento explotado a inicios de este 2026.

¿Qué es una persona que se identifica como Therian?

Aunque cada caso es particular y se podría hasta explicar desde el ámbito de ciencias como la Psicología, en general el lore de los Therian habla de una conexión especial que las personas tienen con el ámbito animal. Desde una conexión emocional hasta un ámbito metafísico… como lo espiritual.

Ante lo impactante que está siendo para la gente, no para de producirse contenido audiovisual en apoyo, con la intención de entenderlo o las siempre existentes bromas respecto a un fenómeno que raya en lo dramático. Y es que algunos como La Tigresa, aprovecharon el trend para ganar viralidad en sus respectivas redes sociales.