Susana Zabaleta reaparece tras los rumores de infidelidad de Ricardo Pérez

En medio de rumores que indican que el youtuber Ricardo Pérez le habría sido infiel a Susana Zabaleta, la cantante reapareció en redes sociales y le dedicó una canción. De esta manera, dio a entender que su relación se mantiene y no habría sido afectada por los trascendidos.

Susana Zabaleta platica de su noviazgo con Ricardo Pérez a un año de su inicio [VIDEO] Zabaleta también tocó el tema de la desafortunada declaración que realizó Mariana Seoane sobre su romance con Ricardo Pérez. ¿Qué le dijo?

El noviazgo entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez siempre ha llamado la atención, principalmente por la diferencia de edad que hay entre ambos. Sin embargo, la feliz pareja muestra en sus redes sociales los momentos que comparten y se dedican palabras muy profundas, sin importar las críticas.

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta?

Los rumores de la supuesta infidelidad de Ricardo Pérez a Susana Zabaleta fueron lanzados por el reportero Gabo Cuevas. Fue esta semana cuando señaló que el conductor de “La Cotorrisa” se estaría enviando mensajes con quien fue su novia, la influencer Samii Herrera.

El reportero afirmó haber visto los mensajes que Ricardo Pérez le habría mandado a su ex novia, todo mientras comparte momentos de amor con Susana Zabaleta. Por ahora, Ricardo Pérez ni las mujeres aludidas se han pronunciado al respecto.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre los rumores de infidelidad?

Mientras la mirada de los medios de comunicación se posan sobre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez para intentar develar si la infidelidad existió o no, la cantante reapareció en sus redes sociales con algunas historias muy especiales.

Susana Zabaleta utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en donde aparece junto a Ricardo Pérez y en donde se destaca la frase “Que gran noche, pozole, tequila, amigos y mucho amor”. Luego, la cantante compartió un fragmento en donde interpreta la canción “Contigo aprendí" con el fin de recordar a su amigo Armando Manzanero. En esta historia, también etiquetó a su novio dejando en claro que sus corazones siguen latiendo juntos a pesar de los rumores.

