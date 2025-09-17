Viuda de Xava Drago, vocalista de Coda, denuncia amenazas de muerte

Ela Corez, viuda de Xava Drago, usó su cuenta de Instagram para denunciar las amenazas de muerte que ha estado recibiendo. Estas amenazas tendrían relación con la herencia del rockero.

Xava Drago murió el 21 de agosto a causa del cáncer de estómago que padecía. El cantante se había casado en 2024 con la actriz y fotógrafa Ela Corez, y en mayo de este año se convirtieron en padres de una bebé.

Muere Xava Drago, vocalista de Coda: estos fueron sus últimos mensajes TV Azteca [VIDEO] Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, quien fuera vocalista de la agrupación mexicana Coda, falleció a causa de cáncer. Así lo recordamos en Venga La Alegría.

Ela Corez, viuda de Xava Drago, denuncia amenazas de muerte

Con una captura de pantalla, Ela Corez compartió uno de los mensajes con fuertes amenazas que ha estado recibiendo. El texto que ella mostró está lleno de insultos en su contra y amenazas, tanto de “quemarla” públicamente por supuestos fotos y videos con alguien que no era su pareja, como de atentar contra su integridad.

“Donde te veamos, te juro que no la vas a contar”, es una de las frases que incluye el mensaje enviado por un hombre llamado Jorge Santiago. En el mensaje también se cuestiona la paternidad de Xava Drago.

La viuda escribió en la descripción de su publicación que, si bien están pasando “muchas cosas que aún no puedo decir”, ella misma aclarará todo cuando sea posible. En su texto también confirmó que existe un conflicto por la herencia del cantante: “una herencia no es solo dinero, nosotros pedimos apoyo para Xava, de haberlo tenido no lo hubiéramos pedido”.

La actriz y empresaria aclaró que, si bien compartió esa captura de pantalla para dejar un antecedente, está procediendo legalmente. También agradeció a quienes la han estado apoyando desde los últimos meses en que Xava Drago se enfrentó a su enfermedad.

Hace varios días, Ela Corez ya había dejado entrever que había conflictos tras la muerte del músico, pero no especificó que se trataba sobre su legado. El 2 de septiembre escribió en sus redes sociales que había soñado con él, ayudándole a “arreglar los problemas que están ahora, tenías razón cuando me dijiste que tuviera cuidado, que había gente mala y muy abusona”.