Fanny Lu vuelve a creer en el amor tras infidelidad.

Fanny Lu pudo creer nuevamente en el amor gracias a su prometido.

Una infidelidad con su mejor amiga fue la razón por la que la cantante Fanny Lu, decidió terminar su matrimonio de 12 años con el padre sus hijos y quien además, era su mánager. Pero eso no la venció y hace casi 8 años, la vida le dio una nueva oporunidad al amor con el empresario peruano Mario Brescia, con quien este 2022 se comprometió y a quien le dedica el tema ‘Valió la pena’.

Fanny Lu le dedica canción a su prometido porque la hizo creer otra vez en el amor.

“Hice esta canción bella para mi novio y se la regalé de Navidad y después, me pide la mano y todo eso se vivió muy personalmente. Mi equipo, me dijo, ‘por favor, la canción está divina’ y entonces, yo, pues sí, por qué no cambiar ese concepto de que hay que empoderar con la tristeza, las relaciones que no sirven, con el hombre que se porta mal si el empoderamiento también llega a tu vida cuando estás feliz y cuando realmente tienes amor honesto y cuando esa persona que realmente te entrega su corazón puede darte la mano y andar contigo”.

Fanny Lu toma con filosofía los momentos amargos del pasado.

“El amor propio es la semilla del empoderamiento, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando te amas, sabes qué mereces y cuando sabes que mereces, pues escoges bien. No vas a querer para ti nada menos de lo que sabes que mereces y eso es cuando llega el amor sano, cuando escoges bien y eso me lleva a una reflexión que siempre tengo y es que cada parte del proceso vale la pena”.

“Absolutamente valió la pena mi matrimonio y absolutamente no borraría nada de él, tengo dos hijos, absolutamente aprendí mucho del final triste, pero absolutamente atesoro lo que viví y eso también es bonito”, finalizó la compositora.