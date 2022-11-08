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FOTOS | Fans piden a Lupillo Rivera que interprete “El baile del sapito“.

El cantante de Regional Mexicano se sorprendió cuando en pleno concierto le pidieron que cantara una canción de su exnovia.

Por: TV Azteca

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Lupillo Rivera y Giselle Soto.

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