Los fans de Luis Miguel hicieron de todo para conseguir unos boletos.

La euforia por conseguir boletos para asistir a los conciertos de Luis Miguel está a todo lo que da entre sus fanáticos, algunos de los cuales no sólo están dispuestos a dormir a la intemperie sino incluso canjear fiestas, privilegios y comodidades para lograr su cometido.

Lo curioso es que se trata de jóvenes que prefieren a Luis Miguel antes que a Bad Bunny, Peso Pluma y otras tendencias musicales.

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¿Qué dijeron sus fans? Las cámaras de Ventaneando se trasladaron hasta las taquillas de la Arena Ciudad de México, donde entrevistaron a diversos fans que mantenían sus esperanzas intactas por conseguir un boleto para poder ver al ‘Sol de México’.

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“Vine a comprar los boletos de Luis Miguel porque es su regalo de XV años (de mi hija), acaba de cumplir quince años mi niña y no quiso fiesta, ella dijo quiero ir a ver a Luis Miguel mamá”, declaró una de las presentes en la fila.

Otra persona que se encontraba formada declaró que “estamos desde anoche. (Luis Miguel) Es un excelente músico, mis hijos son músicos, entonces saben perfectamente que Luis Miguel lo es todo”.

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¿Cuánto están dispuestos a gastar por ver a Luis Miguel?

Un joven que se identificó con el nombre de Miguel Villegas, de 20 años, reveló que su gusto y fanatismo por el cantante puertorriqueño nació porque desde muy joven empezó a escuchar su música y agregó que “Luis Miguel resuena demasiado con mi forma de ver la vida. Los precios no son baratos, yo creo que (gastaré) unos cinco mil o seis mil pesos”.