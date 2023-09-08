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FOTOS | Fans de la Reina Isabel II la recordaron con un desfile de corgis

En su aniversario luctuoso, decenas de perritos corgi desfilaron por el Palacio de Buckingham en honor a Isabel II. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Reina Isabel II de verde.jpg
Reina Isabel II y sus primeros perritos.jpg
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Reina Isabel II y todos sus perritos.jpg
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