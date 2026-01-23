Fernando Carrillo lanza ultimátum a “El Puma”: 72 horas para disculparse o publicará videos comprometedores

En una reciente intervención en el programa argentino “La Mañana” con Moria , Fernando Carrillo, quien intensificó su defensa pública tras la captura de Nicolás Maduro , lanzó una amenaza directa contra José Luis Rodríguez, "El Puma", quien se suponía era su amigo.

El protagonista de “Rosalinda” tildó de "hiena" y "traidor a la patria" al cantante, dándole un plazo de 72 horas para disculparse públicamente con él, con el pueblo de Venezuela y con el propio Maduro, si no podría revelar videos comprometedores.

¿Por qué Fernando Carillo amenazó a “El Puma”?

Según el testimonio de Carrillo , José Luis Rodríguez habría mantenido encuentros privados con el chavismo, contradiciendo su postura pública de opositor. El actor relató que el cantante, supuestamente, solicitó una cita "calladito" a través del capitán Escalona para reunirse con Maduro en la residencia presidencial conocida como La Viñeta.

"Fue, le lloró, se le iba a arrodillar. El presidente no dejó que se arrodillara; le fue a pedir perdón por haber pedido el magnicidio", sentenció Carrillo. El actor asegura que tiene videos y fotografías que inmortalizaron este momento, advirtiendo que, de no retractarse de sus críticas, estos materiales saldrán a la luz.

¿Qué hizo José Luis Rodríguez, según Carrillo?

Carrillo no solo cuestionó la postura política de "El Puma", sino que lo acusó de utilizarlo para fines comerciales en territorio venezolano. El actor detalló que, en el pasado, alquiló un helicóptero personal para trasladar a Rodríguez al estado Carabobo con el objetivo de facilitar negocios con el gobernador de dicha entidad, quien pertenece es chavista.

Esta denuncia busca exponer una supuesta doble moral del cantante, a quien Carrillo acusa de buscar beneficios económicos del Gobierno mientras lo ataca en escenarios internacionales. Este conflicto se suma a la reciente y tensa discusión que Carrillo mantuvo con Lili Estefan en “El Gordo y La Flaca”, evidenciando su aislamiento de gran parte de la industria del entretenimiento en Miami.

¿Cómo reaccionó “El Puma” a la amenaza?

José Luis Rodríguez no tardó en reaccionar, aunque evitó mencionar directamente el nombre de Carrillo. A través de un video, el intérprete instó a sus seguidores a no dejarse engañar por lo que denominó "maniobras de distracción".

"No nos dejemos engañar, son perversos, son demonios y tienen que entregar el poder. Quieren desviar nuestra atención", expresó Rodríguez, reafirmando su apoyo a María Corina Machado.