¿Fernando Haces sacó a Andrés García del hospital sin autorización?

Fernando Haces, es uno de los qué impulsó junto con el ayuntamiento de Acapulco, la idea de elegir un busto en memoria de Andrés García en el puerto.

Pero es también, a quien se le atribuye haberlo sacado del hospital cuando el actor convalecía de una severa neumonía, sin autorización de su hoy viuda Margarita Portillo y sin medicación alguna.

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Lo llevó a su casa de Paraíso 2 en Coyuca, donde dice haberle cumplido un deseo, el de tomar tequila a pesar de que Andrés también se recuperaba de una sobredosis, según contó en aquel entonces la propia Margarita.

Pero, fue eso lo que pudo haber acelerado su fin, pues fue después de ello, que Margarita lo instaló en su casa para que recibiera atención médica permanente, aunque ya nunca se recuperó del todo. Fernando, responde:

No, a mi me dijeron que fuera al hospital, yo llegué y él no estaba en una cama acostada, con sueros, con nada; estaba en una silla y cuando me vio me dijo ‘Fer, llévame por favor’ no es que yo me lo quiera llevar, ni nada, al contrario

La salud ya la tenía él, no de ese día de que me lo lleve del hospital, si hubiera estado tan enfermo lo tuvieran en una cama con suero, con oxígeno, pero no; él agarró y me pidió que se quería ir y yo agarré y le dije ‘Para mi es una orden, es una instrucción’ le digo que no, olvídese

Entonces, yo lo hice de buena fe, no lo hice nunca de mala fe, yo no sé si tuvo sobredosis o no, te mentiría, porque yo lo desconozco, yo sí me eché varios tequilas con él, antes todavía de que falleciera y comimos un rico pescado y, ahí se quedó un compadre mío, también 3, 4 días ahí cuidándolo y atendiéndolo. No fue ni borrachera, fueron dos o tres tequilas que yo me tomé y él se habrá tomado uno y medio o dos tequilas, no más

¿Qué opina de la posible demanda que puede recibir?

En otros temas, Fernando Haces reaccionó a la versión de que Margarita Portillo, pudiera demandar por usar sin autorización suya la imagen de Andrés García, en el busto que se develó este miércoles en Acapulco.

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