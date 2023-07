Filtran foto de Clara Chía besando a una mujer, ¿le fue infiel a Piqué?

Gerard Piqué y Clara Chía Martí se han convertido en la pareja del momento. Desde que se dio a conocer que la española fue la tercera en discordia, en la relación entre el dueño de Kosmos y Shakira; los medios de comunicación y paparazzis han seguido cada uno de sus pasos.

Piqué prefirió el amor de la joven de 23 años, quien se robó su corazón desde el primer día que la conoció y lo hizo olvidarse de la intérprete de canciones como “Te felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Session 53”, “TQG” y “Acróstico”.

Sin embargo, dicen que lo que mal inicia, mal termina. Aunque su relación no ha acabado, las cosas no han sido fáciles para Piqué y Clara Chía. La pareja ha sorteado varios obstáculos, desde rumores infundados, hasta prohibiciones de Shakira. La barranquillera no quiere que sus hijos convivan con la nueva pareja del catalán y está dispuesta a todo, para lograr su cometido.

¿Piqué le fue infiel a Clara Chía con Julia Puig? Clara Chía Martí fue vinculada con otra mujer, específicamente una abogada, con la que algún día se rumoró que Gerard Piqué le había sido infiel.

Fue en enero de 2023, cuando Jordi Martín, el paparazzi que ha seguido muy de cerca a la pareja, destapó que el dueño de Kosmos le habría puesto “los cuernos” a su actual pareja, con otra joven identificada como Julia Puig; sin embargo, esto jamás se confirmó.

No obstante, la abogada tiene como seguidores al propio Gerard Piqué, BZRP, Ibai Llanos, entre otras personalidades; por lo que se las suposiciones sobre un romance con el exfutbolista del FC Barcelona siguen vigentes.

Ella es Julia Puig, la abogada con la que Piqué engaño a Clara Chía...



Ahora entiendo porque Shakira decía 2 de 22...😱 pic.twitter.com/2h6lIOa4i5 — Kérchel Nuñez (@KerchelN) January 23, 2023

¿Clara Chía se besó con Julia Puig?

Un nuevo rumor ha surgido en torno a Gerard Piqué y su novia. En redes sociales, se filtró una fotografía en la que se ve a Julia Puig besándose con otra mujer, quien al parecer es Clara Chía Martí.

Si bien, el parecido es impresionante, en la foto no se alcanza a distinguir si en realidad se trata de Clara Chía. Hasta el momento, ni Julia Puig ni la empleada de Kosmos, se han pronunciado al respecto, por lo que habrá que estar al pendiente de sus redes sociales.