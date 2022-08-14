Los finalistas de La Academia dicen lo que harán con el dinero si ganan.

Ayer vivimos la primera parte de la Gran Final de La Academia, donde los finalistas tienen el compromiso de subir al escenario más importante de la música para dar su mejor presentación.

Ayer tuvieron la oportunidad de cantar junto a un alumno destacado de las generaciones pasadas de La Academia, donde todos lograron brillar con la interpretación de sus temas.

Nelson y Paola Chuc están imparables con “Estoy enamorado”.

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Además de la gran proyección que les puede dar ser uno de los finalistas de La Academia, el ganador de la nueva generación tendrá un premio de un millón de pesos, un contrato con la disquera Sony Music, recompensas que buscan ganar Cesia, Mar, Andrés, Nelson y Rubí.

Los planes de los finalistas en caso de ganar La Academia.

Sin embargo, aunque todos tienen planes de seguir su carrera musical, cada uno de ellos tiene un plan distinto a realizar con su premio.

Cesia reveló que piensa seguir haciendo proyectos dentro de la música para seguir creciendo y ayudar.

Voy a seguir creando proyectos, hacer música. Seguir para multiplicarlo y así poder generar negocios, dar trabajo, invertir, ayudar, crear asociaciones, muchas cosas que uno quiere hacer y ojalá que el público nos ayude

Por su parte, Nelson va a usar el dinero para cumplir uno de sus grandes sueños en la vida.

Siempre he tenido un sueño y es abrir una academia de baile y música, esa es una de mis metas con ese dinero. Y quisiera sacar mi primer disco porque yo no tengo música oficialmente afuera; tengo composiciones, pero nunca he sacado mi música

Mar reveló que va a seguir buscando ser una de las grandes estrellas de la música pop rock.

Lo invertiría en mi carrera, darle ese impulso. Mi sueño siempre ha sido ser una referente del pop rock latino; creo que ahorita hacen falta mujeres en rock, entonces aquí estoy yo para ocupar tal vez ese lugar que me encantaría, pero claro, siempre dependemos del público, entonces devolverle ese amor que nos han dado a través de la música

Andrés tiene planes que no tienen nada que ver con la música, pues quiere ayudar a fundaciones que ayuden a personas con su misma enfermedad.

Con este dinero me gustaría mucho apoyar, como lo he dicho antes, a asociaciones que tengan mucho que ver con el cuidado y la prevención de la diabetes; es una enfermedad sumamente cara, por eso es que me veo tan interesado en aportar un poquito porque sí creo que falta mucho por hacer

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Finalmente, Rubí reveló sus planes dentro de la música y fuera del ambiente del espectáculo.