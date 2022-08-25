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FOTOS | Aida Cuevas contó un gran secreto de Juan Gabriel.

Aida Cuevas platicó EN EXCLUSIVA con Ventaneando y ella nos reveló uno de los más grandes secretos de Juan Gabriel antes de su muerte. ¿Qué nos dijo?

Por: Redacción Azteca UNO

Aida Cuevas contó un gran secreto de Juan Gabriel

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