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FOTOS | Alejandra Guzmán se cayó en el escenario. ¿Qué sucedió?

Alejandra Guzmán sufrió una fuerte caída en el escenario durante una presentación que tuvo en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió con la cantante?

Por: Redacción Azteca UNO

Alejandra Guzmán se cayó en el escenario.

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