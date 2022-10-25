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FOTOS | ¡El gran plan de Alejandra Guzmán! ¿Qué sucedió?

Alejandra Guzmán estuvo en el centro de la polémica por unos audios muy sugerentes y subidos de tono. ¿Todo se trató de una atrevida estrategia publicitaria?

Por: Redacción Azteca UNO

Los audios filtrados de Alejandra Guzmán son candentes.

¡El gran engaño de Alejandra Guzmán!

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