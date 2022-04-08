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FOTOS | ¡Alejandro Speitzer es captado con su nuevo romance!

Las cámaras de Ventaneando captaron un momento romántico entre la pareja en el aeropuerto de Monterrey. La reacción de Alejandro no fue la más cordial.

Por: Redacción Azteca UNO

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