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FOTOS | Alexis Ayala defendió a su amigo, el actor Jorge Salinas.
Alexis Ayala fue entrevistado por reportero y aprovechó ese momento para defender a su amigo Jorge Salinas por todos los rumores de una supuesta infidelidad.
Alexis Ayala defendió a su amigo, el actor Jorge Salinas.
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