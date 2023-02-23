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FOTOS | Alexis Ayala respondió a los señalamientos de su expareja.
El actor Alexis Ayala fue entrevistado por los reporteros y aprovechó para responder a los señalamientos hechos por su expareja. ¿Qué fue lo que dijo?
Alexis Ayala defendió a su amigo, el actor Jorge Salinas.
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