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FOTOS | Alexis Ayala respondió a los señalamientos de su expareja.

El actor Alexis Ayala fue entrevistado por los reporteros y aprovechó para responder a los señalamientos hechos por su expareja. ¿Qué fue lo que dijo?

Por: Redacción Azteca UNO

Alexis Ayala defendió a su amigo, el actor Jorge Salinas.

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