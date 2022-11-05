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FOTOS | Estrellas en la alfombra roja de Los Premios de La Radio 2022.

Los Premios de la Radio 2022 celebran a la música regional mexicana y estas fueron algunas estrellas que pasaron por la alfombra roja de este gran evento.

Por: Redacción Azteca UNO

Estrellas en la alfombra roja de Los Premios de La Radio 2022.

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