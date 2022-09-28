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FOTOS | Alfredo Adame salió de la fiscalía con moretones y sangre.
Alfredo Adame salió de la fiscalía por la tarde con moretones. ¿Qué fue lo que sucedió? El actor se enlazó para contarnos todos los detalles EN EXCLUSIVA.
Alfredo Adame salió de la fiscalía con moretones y sangre.
Nuevo episodio en la enemistad de Alfredo Adame y Laura Bozzo.
Alfredo Adame salió de la fiscalía con moretones y sangre.
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Nuevo episodio en la enemistad de Alfredo Adame y Laura Bozzo.
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