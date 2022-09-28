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FOTOS | Alfredo Adame salió de la fiscalía con moretones y sangre.

Alfredo Adame salió de la fiscalía por la tarde con moretones. ¿Qué fue lo que sucedió? El actor se enlazó para contarnos todos los detalles EN EXCLUSIVA.

Por: Redacción Azteca UNO

Nuevo episodio en la enemistad de Alfredo Adame y Laura Bozzo.

Alfredo Adame salió de la fiscalía con moretones y sangre.

Nuevo episodio en la enemistad de Alfredo Adame y Laura Bozzo.

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Alfredo Adame salió de la fiscalía con moretones y sangre.

Todas las polémicas que ha protagonizado Alfredo Adame

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Nuevo episodio en la enemistad de Alfredo Adame y Laura Bozzo.

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