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FOTOS | Nuevo episodio en la enemistad de Alfredo Adame y Laura Bozzo.

Alfredo Adame es un famoso que no ha sido ajeno a la polémica y nuevamente está en el centro de los reflectores. ¿Qué dijo esta vez de Laura Bozzo?

Por: Redacción Azteca UNO

Nuevo episodio en la enemistad de Alfredo Adame y Laura Bozzo.

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Todas las polémicas que ha protagonizado Alfredo Adame

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