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FOTOS | Esto quiere hacer Alfredo Adame contra sus agresores.
Alfredo Adame sufrió una fuerte golpiza hace unos días y ya sabe qué quiere hacer en contra de las personas que lo agredieron. ¿Qué es lo que dijo?
Esto quiere hacer Alfredo Adame contra sus agresores.
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