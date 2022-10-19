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FOTOS | Esto quiere hacer Alfredo Adame contra sus agresores.

Alfredo Adame sufrió una fuerte golpiza hace unos días y ya sabe qué quiere hacer en contra de las personas que lo agredieron. ¿Qué es lo que dijo?

Por: Redacción Azteca UNO

Esto quiere hacer Alfredo Adame contra sus agresores.

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