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FOTOS | Ana Bárbara y las declaraciones de José Emilio Fernández

José Emilio Fernández hizo una serie de declaraciones que involucraban a la actual pareja de Ana Bárbara. Le preguntaron por eso y ella no respondió.

Por: Caleb López

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