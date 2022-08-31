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FOTOS | ¿Anahí y Dulce María quieren reunirse en una canción?

Después de muchos rumores, las dos cantantes han dicho que todo está bien entre ellas y que no hay problemas. ¿Podremos escuchar algo de las dos juntas pronto?

Por: Redacción Azteca UNO

¿Anahí y Dulce María quieren reunirse en una canción?

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