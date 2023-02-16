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FOTOS | Ángela Aguilar va contra los que manipularon sus fotografías.

Ángela Aguilar reveló durante la conferencia de prensa del lanzamiento de si línea de perfume que va a ir con todo en contra de los que manipularon sus fotos.

Por: Redacción Azteca UNO

Ángela Aguilar se llevó una gran sorpresa. ¿Qué pasó?

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