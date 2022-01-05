FOTOS | Bárbara de Regil tuvo un 2021 lleno de bendiciones y polémica.

Bárbara de Regil es una de las actrices mexicanas más famosas del momento. Su fama en redes sociales levanta todo tipo de reacciones, tanto buenas como malas. El año pasado el positivismo ganó en torno a su vida, ya que le llegaron muy buenas oportunidades.

Pasando por fin el encierro de la pandemia, Bárbara vivió un ‘boom’ en sus clases en línea. También tuvo mucho éxito en trabajos presenciales, acumulando cientos de miles de personas para hacer ejercicio con ella. La actriz mantuvo el ritmo y, el continuar con sus pasiones le trajeron muchos proyectos más.

Ser parte de una película de Hollywood siempre fue uno de sus sueños. Este también lo pudo lograr el año pasado. Y para encuentros ‘hollywoodenses’ el que tuvo ella con Arnold Schwarzenegger fue en un gimnasio fue algo para recordar.

Lamentablemente, no todo fue miel sobre hojuelas. Como toda figura pública se vio envuelta en distintas polémicas que le trajeron un puñado de detractores. Dichos lograron que le diera un bajón anímico importante.

Bárbara ya se encuentra bien. Buscará seguir teniendo éxito en el 2022, tanto en la pantalla chica como en la grande.