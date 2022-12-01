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FOTOS | Belinda aclaró todos los rumores de su supuesto nuevo romance.

Desde hace algunos días, rumores acerca de un nuevo romance de Belinda comenzaron a circular. Ella aclaró EN EXCLUSIVA si tiene un romance con Gonzalo Hevia.

Por: Redacción Azteca UNO

Belinda tuvo un gran debut en Monterrey con “2000’s Pop Tour”.

Belinda aclaró todos los rumores de su supuesto nuevo romance.

Belinda tuvo un gran debut en Monterrey con “2000’s Pop Tour”.

Belinda aclaró todos los rumores de su supuesto nuevo romance.

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Belinda aclaró todos los rumores de su supuesto nuevo romance.

¿Belinda ha pensado en tener hijos?

Belinda aclaró todos los rumores de su supuesto nuevo romance.

Belinda tuvo una gran sorpresa durante uno de sus conciertos.

Belinda aclaró todos los rumores de su supuesto nuevo romance.

Belinda tuvo una gran sorpresa durante uno de sus conciertos.

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Belinda tuvo un gran debut en Monterrey con “2000’s Pop Tour”.

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Belinda tuvo un gran debut en Monterrey con “2000’s Pop Tour”.

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