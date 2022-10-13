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FOTOS | Belinda tuvo una gran sorpresa durante uno de sus conciertos.
Belinda se presentó en Guadalajara y la gente abarrotó el lugar. Pero su presentación también tuvo una gran sorpresa. ¿Nos enteramos del sexo de un nuevo bebé?
Belinda tuvo una gran sorpresa durante uno de sus conciertos.
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