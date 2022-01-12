FOTOS | Las bodas de los famosos que más esperamos para el año 2022.

El 2022 pinta para ser un año lleno de celebraciones de amor.

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Todos nosotros estamos a la espera de algunas las bodas más importantes del año. Lo más personajes más famosos del espectáculo decidieron que este año sería ideal para poder caminar hacía el altar.

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Christian Nodal y Belinda son los primeros que vienen a la mente cuando hablamos de las bodas que esperamos durante el 2022. Otra pareja que ha dado mucho que hablar son Britney Spears y su novio Sam Asghari. Después de toda la polémica y el “#FreeBritney”, la cantante está lista para llegar nuevamente al altar.

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Jennifer Lopez y Ben Affleck son otros que tienen altas probabilidades de dar el siguiente paso en su relación con una boda. Katy Perry y Orlando Bloom se comprometieron en 2019 y este podría ser el año en que lleguen a realizar la boda. Y por último, una de las integrantes de la familia Kardashian, Kourtney, está muy cerca de dar el “sí" a su novio Travis Barker.