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FOTOS | Carlos Rivera cerró un año lleno de conciertos. ¿Dónde acabó?

Carlos Rivera tuvo un 2022 lleno de compromisos artísticos y presentaciones. Él decidió terminar sus conciertos con una presentación en Chiapas. ¿Qué nos dijo?

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Rivera cerró un año lleno de conciertos. ¿Dónde acabó?

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