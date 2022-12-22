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FOTOS | Carlos Rivera cerró un año lleno de conciertos. ¿Dónde acabó?
Carlos Rivera tuvo un 2022 lleno de compromisos artísticos y presentaciones. Él decidió terminar sus conciertos con una presentación en Chiapas. ¿Qué nos dijo?
Carlos Rivera cerró un año lleno de conciertos. ¿Dónde acabó?
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