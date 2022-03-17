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FOTOS | El gran detalle que recibió Carlos Rivera por su cumpleaños.

Carlos Rivera tuvo una gran celebración por su cumpleaños en un lugar que él no esperaba. ¿Qué fue lo que sucedió con el cantante y sus fanáticos?

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Rivera recibió un gran detalle por su cumpleaños

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