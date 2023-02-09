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FOTOS | ¿La familia de Pablo Lyle escribió cartas en favor del actor?

El juicio de Pablo Lyle fue uno de los más seguidos durante los últimos años. Ventaneando tuvo acceso a cartas que fueron mandadas a la jueza del caso.

Por: Redacción Azteca UNO

¿La familia de Pablo Lyle escribió cartas en favor del actor?

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