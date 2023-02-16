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FOTOS | ¿Cecilia Galliano guarda el anillo que le dio Sebastián Rulli?
Cecilia Galliano habló con los reporteros durante una conferencia de prensa y dio algunos detalles de su matrimonio con Sebastián Rulli. ¿Guarda su anillo?
¿Cecilia Galliano guarda el anillo que le dio Sebastián Rulli?
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