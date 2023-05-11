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FOTOS | Chiquis podría ayudar de esta forma a los indocumentados.

Chiquis reveló para Ventaneando que podría comenzar a estudiar derecho para ayudar a todos los indocumentados que están buscando el “sueño americano”.

Por: Caleb López

FOTOS | Chiquis quiere ayudar de esta forma a los indocumentados.

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