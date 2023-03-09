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FOTOS | ¿Consuelo Duval ha estado enamorada en secreto de Ari Telch?
Consuelo Duval habló con los reporteros durante un evento y aprovechó para compartir que ella ha estado enamorada en secreto de un famoso actor de México.
Consuelo Duval estuvo a punto de perder la vida. ¿Qué pasó?
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