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FOTOS | ¿Cynthia Klitbo dijo que no conoce a Niurka?
La actriz Cynthia Klitbo ha estado en el centro de la polémica por toda la situación que existe entre ella, su ex-pareja, el actor Juan Vidal y Niurka.
¿Cynthia Klitbo no conoce a Niurka?
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