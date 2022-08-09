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FOTOS | ¿Cynthia Klitbo dijo que no conoce a Niurka?

La actriz Cynthia Klitbo ha estado en el centro de la polémica por toda la situación que existe entre ella, su ex-pareja, el actor Juan Vidal y Niurka.

Por: Redacción Azteca UNO

¿Cynthia Klitbo no conoce a Niurka?

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