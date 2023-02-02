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FOTO | ¿Danna Paola volverá pronto a la actuación? Ella responde.

Ventaneando pudo hablar EN EXCLUSIVA con Danna Paola para saber si ella planea volver pronto al mundo de la actuación. ¿Qué fue lo que nos respondió?

Por: Redacción Azteca UNO

Danna Paola y lo que ha pasado en su última gira.

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La curiosa petición de Danna Paola a su novio Alex Hoyer.

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¿Danna Paola volverá pronto a la actuación? Ella responde.

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