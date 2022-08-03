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FOTOS | ¿Diego Boneta tiene un problema con la bebida?

Varios reporteros cuestionaron al actor Diego Boneta y su consumo de alcohol por un video viral que circuló por todas las redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo?

Por: Redacción Azteca UNO

¿Diego Boneta tiene un problema con la bebida?

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