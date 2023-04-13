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FOTOS | Diego Boneta terminó las grabaciones de serie de Paco Stanley.
Diego Boneta habló con los medios para revelar que ya terminó con las grabaciones de la próxima serie de Paco Stanley. ¿Qué más les dijo a los reporteros?
¿Diego Boneta tiene un problema con la bebida?
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