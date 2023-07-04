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FOTOS | Dos entusiastas parejas nos ilusionaron en Escape Perfecto.

Claudia y Alejandra nos deslumbraron en Escape Perfecto, pero la Jaula no les perdonó el ‘tercer strike'; Karla y Víctor soñaron con renovar su cocina.

Por: Daniel Menes

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