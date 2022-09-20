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FOTOS | Eugenio Derbez salió a aclarar lo que le pasó en el hombro.
Eugenio Derbez sufrió una gran lesión en el hombro y muchos querían saber lo que le había sucedido al actor y comediante. Hace poco, él salió a aclarar todo.
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