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FOTOS | ¿Eugenio Derbez está en el hospital? Esto se sabe.

Hace algunos días surgió la noticia de una fuerte fractura que tuvo Eugenio Derbez. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de la salud del actor.

Por: Redacción Azteca UNO

¿Eugenio Derbez está en el hospital? Esto se sabe.

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