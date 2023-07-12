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FOTOS | Esta fue la exigencia de Niurka para su ex Juan Osorio

Niurka hizo una fuerte exigencia para Juan Osorio, el padre de su hijo Emilio. ¿De qué se trató dicha exigencia? La famosa lo contó todo en una entrevista.

Por: Caleb López

Niurka arrepentida de romance fugaz con José Manuel Figueroa.

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