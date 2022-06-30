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FOTOS | Fernando del Solar y Rodrigo Cachero: "Compañeros de banca".
La noticia del fallecimiento de Fernando del Solar ha sacudido a todo el medio del espectáculo en México y Rodrigo Cachero lo recordó con un gran mensaje.
Fernando del Solar y Rodrigo Cachero: “Compañeros de banca”.
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