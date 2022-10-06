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FOTOS | El juicio de Pablo Lyle llegó a su fin. ¿Cuá fue el veredicto?

Después de mucha espera, el actor Pablo Lyle llegó a la corte de Estados Unidos para saber qué pasaría con él en el juicio en su contra. ¿Cuál fue el veredicto?

Por: Redacción Azteca UNO

El juicio de Pablo Lyle llegó a su fin. ¿Cuá fue el veredicto?

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