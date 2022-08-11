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FOTOS | Gabriel Soto e Irina Baeva suspenden su boda. ¿Terminaron?
Gabriel Soto platicó EN EXCLUSIVA con las cámaras de Ventaneando para dar las razones por las que han decidido que suspender la boda es lo mejor. ¿Qué nos dijo?
Gabriel Soto e Irina Baeva suspendieron su boda.
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