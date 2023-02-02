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FOTOS | Geraldine Bazán pidió que no la relacionen con Gabriel Soto.
Geraldine Bazán estaba en una rueda de prensa cuando le preguntaron por algunos rumores. Ella respondió con una petición para todos. ¿Qué pidió la actriz?
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.
Geraldine Bazán hizo una petición a todos en rueda de prensa.