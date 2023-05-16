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FOTOS | Ángela Aguilar fue la invitada de lujo de Alicia Keys.
Alicia Keys se presentó en Monterrey y sorprendió a todo el público cuando se reveló que Ángela Aguilar era su invitada de honor para ese concierto.
Ángela Aguilar se llevó una gran sorpresa. ¿Qué pasó?
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Así es como Ángela Aguilar lidia con todo el éxito.
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Ángela Aguilar fue la invitada de lujo de Alicia Keys.
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Ángela Aguilar fue la invitada de lujo de Alicia Keys.
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