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FOTOS | Ángela Aguilar fue la invitada de lujo de Alicia Keys.

Alicia Keys se presentó en Monterrey y sorprendió a todo el público cuando se reveló que Ángela Aguilar era su invitada de honor para ese concierto.

Por: Caleb López

Ángela Aguilar se llevó una gran sorpresa. ¿Qué pasó?

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Ángela Aguilar fue la invitada de lujo de Alicia Keys.

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