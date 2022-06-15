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FOTOS | Karol G puedo cumplir un gran sueño en nuestro país.

La cantante Karol G se presentó en la Ciudad de México y preparó una gran sorpresa para el público que pudo asistir a su presentación en nuestro país.

Por: Redacción Azteca UNO

Karol G cumplió uno de sus sueños en la CDMX.

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