FOTOS | La historia de éxito de Donovan Carrillo.

Donovan Carrillo es un ejemplo claro de que, en la vida, los sueños se pueden cumplir. Su participación en los Juegos Olímpicos de invierno fue sorprendente, enorgulleciendo el corazón de los mexicanos y enamorando a varios extranjeros. Ahora, el joven quiere enfocarse en nuevos retos dentro del patinaje que lo llevan aún más lejos.

La historia de Donovan es un relato de esfuerzo y dedicación. Él lleva más de diez años perfeccionando su estilo en un deporte que precisamente no es el más apoyado en el país. Actualmente, entrena seis horas al día, incluyendo dos horas de gimnasio.

El deportista se inspiró en dicha vocación cuando vio los Juegos Olímpicos de invierno en 2010. Y de ahí, acompañado de un gran entrenador que ha puesto su plena confianza en él, los resultados se han ido dando poco a poco.

Donovan tiene México a sus pies. Está orgulloso de poder representar a nuestra nación. Tiene un futuro simple y sencillamente brillante.

